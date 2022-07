El papa Francisco asegura que podría renunciar, pero que ahora no es el momento

"No es una catástrofe cambiar de Papa, no es un tabú", le dijo a los periodistas desde una silla de ruedas en el avión que lo trasladó desde el territorio ártico de Canadá a Roma.

"La puerta (a la jubilación) está abierta, es una opción normal. Pero hasta hoy no he llamado a esa puerta. No he sentido la necesidad de pensar en esta posibilidad, pero eso no quiere decir que dentro de dos días no empiece a pensar en ello".