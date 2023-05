El peor error judicial de la historia británica por el que se condenó a 736 inocentes

Y no importa cuánto intentes solucionar el problema, el dinero sigue desapareciendo en un agujero negro financiero

"¡Espóselo!"

Post Office Ltd. (PO) tiene cerca de 12.000 oficinas repartidas por todo el país, muchas de ellas en zonas rurales y pequeños pueblos donde son parte integral de las comunidades, donde sus empleados y labor son apreciados.

"En 1993 me hice cargo del trabajo de jefe de correos, abriendo a las 9 am, vendiendo estampillas, entregando pensiones y haciendo muchas otras cosas.

Horizon

"Su respuesta fue: 'No va a suceder, ¿tienes idea de cuánto tiempo tomaría y cuánto dinero costaría rehacerlo?'.

Roll aseguró que se tenía conocimiento de que había errores en el sistema que afectaban los saldos , por lo que era probable que causaran discrepancias que los usuarios no podrían explicar.

"Lo único que importaba era que el sistema decía que no estaba allí, por lo que tenían que devolverlo".

"No te dejaría abrir la oficina al día siguiente -explicó Jo- a menos que pusieras físicamente el dinero en la caja".

Jo terminó poniendo miles de libras de su bolsillo, mientras que para Noel, "llegó el punto en el que no pude sacar más préstamos".

Culpable

"Me dijeron que me entrevistarían bajo caución y fui a la oficina del abogado.

"Al verlos al otro lado del escritorio me di cuenta de cuán grave era. Pensé: '¡Dios mio! Estoy en el sistema de justicia penal".

Cárcel

"Estaban en una situación en la que no podían demostrar que no habían robado dinero y no sabían qué hacer", cuenta Wallis.