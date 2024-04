El Poblado, el exclusivo sector de Medellín que se convirtió en el epicentro del turismo sexual que desborda la ciudad

Una amiga me puso en contacto con unos estadounidenses. Uno, 'Herbie', tenía 39 años. El otro, Víctor, más de 40. Yo tenía 15.

Yo había estado con otros hombres y ya tenía el corazón de piedra. A partir de ese momento ya solo estaba con 'Herbie'. Él me trataba bien.

Víctor me trataba muy mal. Con él nunca estuve. Él solo grabó un video del que no supe hasta que me citaron de la policía para declarar.