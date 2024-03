El poderoso estimulante que toman los pilotos de combate para mantenerse despiertos y alerta

En aquella época, se trataba del estimulante favorito de la Luftwaffe para los aviadores fatigados, conocido como "sal de piloto" por su uso frecuente. Pero aunque las fuerzas aliadas lo sospechaban, no lo sabían con certeza.

El estimulante resultante se distribuyó ampliamente y alimentó cientos de misiones nocturnas por toda Europa. Pero esto no fue más que el principio.

La gente no tardó en descubrir que, aunque el fármaco puede ayudar a evitar que la gente se duerma, también puede tener otros efectos muy poderosos.

En el mundo de los pilotos de combate, hay dos tipos de drogas: las píldoras go y las píldoras no go.