“El precio del silencio es inaceptable": las cartas que el activista ruso Vladimir Kara-Murza envió a la BBC desde prisión

Cuando Vladimir Kara-Murza anunció que regresaría a Moscú a principios de este año, su esposa Evgenia conocía el riesgo, pero no trató de detenerlo.

Está preso y acusado de traición . A Evgenia no se le ha permitido hablar con él desde abril.

Sin embargo, en una serie de cartas que me envió desde el Centro de Detención No. 5, Vladimir dice que no se arrepiente porque "el precio del silencio es inaceptable".