El presidente Díaz Canel convoca a sus seguidores a salir a las calles ante la masiva protesta que pide cambios políticos en Cuba

Escucha esta nota aquí

AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, convocó este domingo a los seguidores del gobierno a salir a las calles ante las miles de personas que se han sumado a las protestas contra la situación en la isla y pedir cambios políticos.

"Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones", dijo el mandatario en un inusual mensaje que se trasmitió por todas las cadenas de radio y televisión de la isla a raíz de las protestas que habían empezado unas dos horas antes.

A gritos de "libertad" y "abajo la dictadura" cientos de cubanos se lanzaron a las calles este domingo en varias localidades de Cuba, en la mayor protesta ocurrida en la isla en los últimos 60 años.

A través de redes sociales, decenas de cubanos trasmitieron en vivo la manifestación que se inició en el poblado de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y luego se extendió a otros, desde Santiago de Cuba, en el oriente, hasta Pinar del Río, La Habana y Matanzas, en el occidente.

"Vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie venga a defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana (...) y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país", dijo.

El llamado del presidente cubano provocó cuestionamientos entre opositores y en las redes sociales de la isla, quienes le señalaron de estar "llamando a una guerra civil".

"Qué irresponsabilidad... esto es el llamado a una guerra civil: ´La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios´, amenaza Miguel Díaz-Canel", escribió en Twitter la reconocida opositora Yoani Sánchez.

Durante el fin de semana, las redes sociales de la isla se han llenado de mensajes bajo las etiquetas #SOSCuba y #SOSMatanzas para denunciar la crítica situación con el coronavirus en la isla, donde, según aseguran, numerosos hospitales han colapsado ante el creciente número de casos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=o1_X5hZHSIs

Durante su discurso, el mandatario consideró dichas campañas como "provocación sistemáticos de la contrarrevolución" y atribuyó la actual situación de la isla al embargo de EE.UU.

Más información en breve...