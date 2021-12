El príncipe Harry y Meghan Markle hacen pública la primera imagen de su hija Lilibet

Escucha esta nota aquí

El duque y la duquesa de Sussex publicaron la primera fotografía de su hija Lilibet.

La imagen -que aparece en la tarjeta navideña de la pareja- muestra a Meghan levantando a Lilibet en brazos junto al príncipe Harry, quien sostiene a su hijo Archie de dos años sobre sus rodillas.

Lilibet, quien nació en junio, está vestida con una bata blanca de bebé.

El duque y la duquesa de Sussex lucen jeans en la imagen tomada este verano por Alexi Lubomirski en su casa de Santa Bárbara, California.

Es la primera foto de Lilibet divulgada públicamente.

Tarjeta navideña

Reuters La pareja apoya a varias organizaciones benéficas.

La tarjeta fue enviada por correo electrónico a través de la organización benéfica Archewell, cofundada por el duque y la duquesa en 2020.

Se titula "Felices fiestas" y transmite el mensaje: "Este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, Lilibeth. Archie nos hizo 'mamá' y un 'papá', y Lili nos hizo una familia".

Continúa destacando las donaciones que la pareja ha hecho a siete organizaciones con sede en EE.UU. que ayudan a las familias mientras "esperan con ansias el 2022 ... desde las que serán reubicadas desde Afganistán hasta las familias estadounidenses que necesitan un permiso parental remunerado".

La tarjeta termina con las palabras: "¡Deseándoles unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo, de nuestra familia a la suya! Como siempre, Harry, Meghan, Archie y Lili".

La fotografía de la tarjeta se compartió en la cuenta de Twitter de la organización benéfica de ayuda en casos de desastre Team Rubicon, una de las organizaciones apoyadas por la pareja.

Los otros grupos apoyados son Welcome.US, Human First Coalition, Humanity Crew, Paid Leave For All, PL + US y Marshall Plan for Moms.

Lubomirski también compartió la imagen en su cuenta de Instagram, y agregó que "el día con el duque y la duquesa de Sussex fue una experiencia tan alegre, y una que me siento extremadamente privilegiado de haber sido invitado a capturar".

El fotógrafo, que anteriormente había fotografiado al príncipe Harry y Meghan como novios, el día de su boda y como pareja casada, dijo que "ver ahora su amor manifestado en dos hermosos hijos" había sido un "delicioso honor".