El regreso del kouri-vini, la lengua desaparecida en EE.UU. que nació de los horrores del esclavismo

En el Hideaway on Lee, un bar de música en Lafayette, Luisiana (Estados Unidos), Cedric Watson cantó Oh, Bye Bye en el francés de Luisiana. La melodía siempre hace que la multitud se ponga de pie y baile enérgicamente los pasos que todos aquí parecen saber tan intuitivamente como pelar un cangrejo de río.

Renacimiento

"Cuando me uní a esta banda en 2011, solo me identificaba como afroamericana, pero ahora, después de años de viajes y aprendizaje, también me identifico como criolla", dice Desiree Champagne, música de la banda de Watson.