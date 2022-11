El samurái que salió ilegalmente de Japón en el siglo XIX y se convirtió en el "Rey del vino" en California

"Mi madre quería recuperar la herencia de nuestra tierra, y cuando supo de Nagasawa, quiso contar esta increíble historia sobre una figura histórica importante en el condado de Sonoma con la que mucha gente no está familiarizada", me dijo Rene Byck, hijo de Marijke y propietario de la bodega Paradise Ridge .

El fuego

19 samuráis

Otro Edén

"Él y Luther Burbank solían viajar juntos a todos los viñedos y ranchos dando consejos sobre el cultivo de uvas y otros cultivos", me dijo Gaye LeBaron, coautora del libro "The Wonder Seekers of Fountaingrove".