El temor del millón de refugiados y migrantes afganos a los que Pakistán fuerza a regresar al país del Talibán

Pakistán se dispone a deportar a más de un millón de afganos, entre migrantes y refugiados, ya que según el gobierno paquistaní no tienen derecho a permanecer en el país.

Esto se produce incluso cuando organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) han pedido a Pakistán que no expulse a los solicitantes de asilo indocumentados.

Un retorno amargo

"Estoy estudiando aquí en Pakistán y deseo continuar mi educación aquí. Si nos vemos obligados a irnos, no podré continuar mis estudios en Afganistán. Mis padres, mi hermana y mi hermano tienen miedo por el futuro. ¿Dónde estarán? ¿A dónde iremos si nos vemos obligados a abandonar Pakistán?", le dijo al servicio urdu de la BBC.

Promesas incumplidas

"No puedo vivir como músico en Afganistán", dijo Sohail, cuya familia de músicos ha estado tratando de llegar a fin de mes en Peshawar.

"Nos enfrentamos a un momento crítico, ya que no tenemos otras opciones, los talibanes no aceptan la música en Afganistán y no tenemos otras opciones para ganarnos la vida", afirmó.