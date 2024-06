El viaje de un niño desde Siria a Europa que duró 11 años

Primera parada: Líbano

Líbano también fue la primera parada para la familia de Khalil. Se quedaron en casa de un sirio amigo de la familia durante casi un año, pero finalmente decidieron irse porque pensaron que allí no había futuro para ellos.

“En Estambul, los niños [turcos] se me acercaban y me decían: ‘¿Por qué no regresas a Siria?’ Tuve que enfrentarme a muchos problemas. Pero pensé que nada cambiaría si solo lloraba por ello. Tenía que seguir con mi vida”.