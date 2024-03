El violento desplazamiento de palestinos en Cisjordania que enfrenta a Estados Unidos contra Israel

Aunque Fares Samamreh no porta un arma, tiene una superpotencia global que lo defiende. Y aún así, está perdiendo la batalla.

"Destruyeron tanques de agua, cerraron carreteras, dispararon contra las ovejas", afirma. "Le dijo a mi esposa que si no nos íbamos de aquí, nos matarían a todos".

Yinon niega haber actuado violentamente contra los palestinos de la zona y dice que no poseía un arma hasta hace muy poco.

"Estamos salvaguardando estas tierras para garantizar que sigan siendo de propiedad judía", afirma Yinon. "Cuando hay presencia judía, entonces no hay presencia árabe. Vigilamos el terreno y nos aseguramos de que no se realice ninguna construcción no autorizada".