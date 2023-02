"Ellos empezaron la guerra": Putin demoniza a Occidente en su discurso casi un año después de la invasión de Ucrania

En su opinión, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada la semana pasada -una reunión internacional de alto nivel- se lanzaron muchas acusaciones contra Rusia para desviar la atención de las acciones occidentales y recordó que ellos "dejaron salir al genio de la botella" y sumieron al mundo entero en el caos ."No tienen en cuenta los sacrificios humanos ni las tragedias... Deben seguir robando a todo el mundo, disfrazándose con eslóganes de democracia y libertad", indicó flanqueado por cuatro banderas tricolores rusas.

Aunque ignora categóricamente que Rusia es el agresor en este conflicto, se trata de un mensaje que el Kremlin tiene que repetir a un público ruso que se pregunta por qué la guerra ha durado un año y ha causado tantas baja s. La mayoría de los rusos no conocerán la verdadera escala, pero sabrán que es alta.

Es extraño, reflexionó Putin, que nadie en Occidente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Occidente utilizaría a los neonazis, incluso al mismísimo diablo, como parte de su política de venganza contra Rusia, según las afirmaciones de Putin. Pero ¿venganza de qué? La OTAN se está ampliando en respuesta a la propia amenaza militar rusa. Finlandia y Suecia no habrían solicitado su adhesión de no ser por la invasión rusa.

"Es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla"

"Por supuesto, se trata de jóvenes, de generaciones jóvenes que son elegidas fundamentalmente como objetivos. Y aquí también mienten constantemente, distorsionan los hechos históricos y no dejan de atacar nuestra cultura, la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras organizaciones religiosas tradicionales de nuestro país", continuó.

"Miren lo que están haciendo a sus propios pueblos: la destrucción de la familia, la identidad cultural y nacional, las perversiones y el abuso de menores, incluida la pedofilia, son calificados como la norma, la norma de sus vidas. Y el clero, los sacerdotes, se ven obligados a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo", señaló el presidente, añadiendo que "la Iglesia anglicana, por ejemplo, está planeando... co nsiderar la idea de un dios de género neutro".

"Millones de personas en Occidente no entienden que se les está conduciendo a una verdadera catástrofe espiritual, las élites se están volviendo locas... Pero estos son sus problemas, como ya he dicho, y estamos obligados a proteger a nuestros hijos", dijo Putin.

"No ha habido nada más valiente que su decisión de estar con Rusia, con su patria", dijo provocando el aplauso de los presentes. "Por nuestros antepasados y el futuro de nuestros hijos y nietos... para restaurar la justicia histórica... por esto luchan nuestros héroes", declaró pidiendo a continuación al público que se pusiera en pie en honor de los soldados rusos que han muerto.

Siguiendo con el tema económico, dijo que quiere construir un sistema seguro de pagos internacionales que reduzca la dependencia de Occidente."No debemos repetir nuestros errores. No debemos destruir nuestra economía", indicó.Asimismo, señaló que las sanciones occidentales destinadas a hacer "sufrir" al pueblo ruso no han tenido éxito, y afirmó que la proporción de rublos rusos en las transacciones internacionales "se ha duplicado".