"Elon Musk me hace sentir vergüenza de conducir mi Tesla"

Cuando Anne Marie Squeo recibió su flameante auto rojo marca Tesla en 2020, se sintió co mo si se hubiera unido a un "club" especial de personas que estaban haciendo algo por ayudar al medio ambiente y que, de paso, lo hacían con estilo.

"Me preguntaba si las personas estaban haciendo juicios sobre mí que no me interesaba que hicieran".