"Emergencia nacional": por qué las mujeres surcoreanas no están teniendo bebés

Mientras comen, una de ellas muestra en su móvil la imagen de un ya trillado meme con la caricatura de un dinosaurio. "Ten cuidado", dice el dinosaurio. "No te vuelvas extinta como nosotros".

Una "emergencia nacional"

Las parejas que tienen hijos son colmadas con ayudas financieras, desde sumas mensuales hasta subsidios de vivienda y taxis gratis . Las cuentas de hospital e incluso los tratamientos in vitro están cubiertos, aunque solo para las personas que están casadas.

Pero esos incentivos financieros no han funcionado, lo que ha llevado a los políticos a buscar soluciones más "creativas", como contratar niñeras del sudeste asiático pagándoles por debajo del salario mínimo, o eximir a los hombres del servicio militar si tienen tres hijos antes de los 30 años.

Como era de esperar, los legisladores han sido acusados de no escuchar a los jóvenes, particularmente a las mujeres, sobre sus necesidades.

De manera que, a lo largo del último año, hemos viajado por el país hablando con mujeres para entender sus razones para no tener hijos .

Cinco años después, sin embargo, optó por no casarse y no tener hijos.

"En Corea es difícil encontrar un hombre con quien relacionarse, uno que comparta los deberes y el cuidado de los hijos equitativamente", me cuenta. "Y las mujeres solteras que tienen bebés solas no son bien vistas".

"Un ciclo perpetuo de trabajo"

Yejin prefirió en cambio enfocarse en su carrera en televisión que, sostiene, no le deja el tiempo suficiente para criar un hijo. Las jornadas laborales de los coreanos son notoriamente largas .

Yejin tiene un empleo tradicional de 9 a 6 (el equivalente coreano del 9 a 5 en otros países), pero señala que en realidad no deja el trabajo antes de las 8 pm y además hay que hacer horas extras. Una vez en casa, apenas tiene tiempo para limpiar o hacer ejercicio antes de acostarse.

"Amo mi trabajo, me llena de mucha satisfacción", asegura. "Pero el trabajo en Corea es duro, estás atrapada en un ciclo perpetuo de trabajo".

Añade que también está la presión de estudiar en su tiempo libre, para volverse mejor en el trabajo : "Hay una mentalidad entre coreanos de que si no estás trabajando contínuamente en mejorarte, vas a quedar rezagada y serás un fracaso. Ese temor nos hace trabajar el doble”.

"Algunos fines de semana voy a que me pongan una intravenosa, tan sólo para tener suficiente energía para regresar al trabajo el lunes", dice casualmente, como si eso fuera una actividad normal del fin de semana.

También comparte el mismo temor de cada mujer con quien hablé; que si se tomara la baja para tener un hijo, posiblemente no podría regresar al trabajo .

"Sé demasiadas cosas"

Una mujer de 28 años, que trabajó en Recursos Humanos, afirmó haber visto empleadas que fueron forzadas a dejar sus trabajos o no las tuvieron en cuenta para un ascenso después de tomar una baja de maternidad.

Las mujeres surcoreanas son las mejores preparadas académicamente entre los países de la OCDE; no obstante, ese país asiático tiene la desigualdad de pago por género más grande y una proporción de mujeres desempleadas más alta que el promedio comparada con la de los hombres.

Me encontré con Stella Shin en un club de actividades después de clases, donde enseña inglés a niños de 5 años.

"Mira a los niños. Son tan adorables", murmuró. Pero a sus 39 años, Stella no tiene hijos propios. No fue una decisión consciente, reconoce.

"Me encanta mi profesión y poder ocuparme de mí misma".

"Sería como cuando le pido que lave los platos y siempre deja algo a medias, no podría confiar en él", señaló.

Stella y su esposo han sido gradualmente desplazados hacia las afueras de la capital, a provincias aledañas, y todavía no han podido comprar residencia propia.

La práctica es tan generalizada que no hacerlo se interpreta como preparar a tu hijo para el fracaso, una situación inconcebible en la ultracompetitiva sociedad coreana.

Un estudio de 2022 encontró que sólo un 2% de los padres no pagaban clases privadas, mientras que un 94% dijo que era una carga financiera.

Como maestra de uno de estos exigentes colegios, Stella entiende muy bien lo que significa esa carga. Ella ve a padres desembolsar hasta US$700 por hijo cada mes , muchos de los cuales no tienen cómo.

"Pero sin estas clases, los niños quedarían rezagados", aseguró. "Cuando estoy rodeada de los niños, me dan ganas de tener uno, pero sé demasiadas cosas".

"Minji" quería compartir su experiencia, pero no públicamente. No está lista para dejarles saber a sus padres que no tendrá hijos.