Emma Coronel, la esposa de “El Chapo” Guzmán, queda en libertad en EEUU tras pasar 2 años y medio en prisión por narcotráfico y lavado de dinero

Y al juez Rudolph Contreras en particular le imploró que no tomara en cuenta el hecho de que era la esposa de un narcotraficante conocido.

"A mi esposa hasta el día de hoy no se le ha permitido que me visite. No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura las 24 horas emocional, psicológica y mental. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida", protestó "El Chapo" en la audiencia de 2019 donde se conoció su condena.