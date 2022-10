“En Colombia no hay un problema de tierras, hay 100 problemas de tierras”

Acompañado de dos gatos, decenas de plantas y una imponente vista de Bogotá, Reyes dedica sus años de jubilación a escribir columnas de opinión y asesorar interesados en el tema agrario. No parece optimista, aunque celebra algunas iniciativas de Petro.

Luego hay que entender el tema de la propiedad. Acá el proceso de ocupación o colonización, y de estructuración y formación de derechos sobre la tierra, generó una discrepancia estructural: no son los mismos campesinos que ocupan los territorios quienes aparecen como los dueños del territorio. Y eso hace que el colono sea siempre itinerante y esté siempre expandiendo la frontera agraria hacia zonas más desprovistas de la presencia del Estado y menos aptas para el desarrollo agrario.

La colonización que estaba destinada al fracaso porque se estaba moviendo a sectores ecológicamente no aptos recibió un subsidio del mercado, que es el sobreprecio de la hoja de coca. Y como es un mercado ilegal, el regulador no fue el Estado, sino las guerrillas y las mafias.

El producto agro no es la fuente de riqueza de la tierra en Colombia: es su valorización.

Es cierto. Le doy un ejemplo. Durante un año estuve estudiando los procesos de adquisición de las grandes haciendas en Sucre (un departamento en la costa Atlántica). Me fui a las oficinas de registro y encontré que nueve clanes familiares, todos emparentados entre ellos vía matrimonio, eran dueños del 55% de la superficie del departamento.

Y cuando me puse a mirar las formas de adquisición, la gran mayoría se dio por sentencias de juicios de pertenencia. Es decir: que esas tierras que antes eran baldíos de la nación que, con solo dos testigos de la zona, fueron tituladas por un juez.

Sin duda. Acá tenemos 7 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, tanto empresarial como campesina, y 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. Y no somos grandes productores de ganado: tenemos uno hato de 28 millones de cabezas, una tercera parte de lo que produce Argentina.

La verdadera función del ganado acá no es vender carne o cuero, es ser celadores de la propiedad de la tierra.

No, se han hecho esfuerzos inimaginables para resolver esto. La primera reforma agraria en Colombia la hicieron los borbones en los 1780 y fue una reforma seria, eliminaron muchos latifundios y le dieron tierra a mucha gente. La idea de reformar la tenencia no es nueva.

Pero sí hay algo acá que no ha pasado en otros países.

Más que no haya habido intentos de reforma agraria, lo que ha pasado en Colombia es que todas las reformas han fracasado. Y eso se debe a dos cosas: que hay oposiciones muy fuertes y que hubo errores de concepción en el diseño de las reformas.

Colombia tiene cerca de 100 territorios diferenciados geográficamente. Es un mosaico, un archipiélago, de ecosistemas. Cada uno de ellos tiene sus lógicas, no solo ecológicas, sino económicas, políticas, culturales. Y el problema agrario se define, y se tiene que resolver, según las características de cada territorio.

En Colombia no hay un problema agrario, hay 100 problemas agrarios diferenciados, que no pueden recibir el mismo tratamiento de parte del Estado. Si usted no se acomoda a la complejidad, la complejidad lo derrota.