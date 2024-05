"En Israel vamos camino de convertirnos lamentablemente en un Estado paria"

El gobierno israelí no está de acuerdo con la idea de que está librando esta guerra de manera desproporcionada. ¿Usted considera que esto es una guerra desproporcionada?

La verdad es que ya son casi ocho meses y no se vislumbra un final. Entonces, sí, en términos de cómo Israel empleó la fuerza militar, estoy de acuerdo con ello.

Eso depende de Israel, depende de si hay un cambio en la política. Mientras este gobierno esté en el poder y Netanyahu sea el primer ministro, no veo cómo cambiará la política.

No creo que Sudáfrica tenga éxito en la CIJ porque están argumentando que esto es un genocidio y para probar eso hay que demostrar que había la intención de cometer genocidio y eso va a ser extraordinariamente difícil.

Sin embargo, si toma todas las cuestiones que usted mencionó y conecta todos los puntos, entonces se presenta un panorama sombrío de un país que todavía no es un paria, pero que cada vez más está aislado y señalado.

El hecho de que Israel no tenga y, de hecho, se haya negado a presentar una política de posguerra en Gaza; el hecho de que Israel haya dicho que no se quedaría en Gaza, pero el hecho de que se quede en Gaza; el hecho de que Israel no esté siguiendo los consejos de EE.UU.