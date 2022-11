En qué consiste el problema de las colegialas de Kirkman que por 172 años ha seducido a los matemáticos

Pero hay un detalle que descubres cuando hablas con cada panelista: además de ser los mejores en sus campos, no se llevan nada bien entre sí y cada uno, a su manera, te pone una condición:

"Pareciera fácil, pero es muy complicado en sí mismo y la resolución no siempre es sencilla".

Teoría de grupos

Como indicó Robin Wilson, profesor emérito de matemáticas puras de la Open University, de Reino Unido, en el artículo The Early History of Block Designs (La historia temprana de los diseños de bloques), los deberes parroquiales de Kirkman "ocupaban poco de su tiempo".

Sistemas de triples

En 1846, presentó su primer artículo, que tituló: On a problem in combinations (Sobre un problema de combinaciones) y que salió publicado en 1847 en la revista Cambridge and Dublin Mathematical Journal.