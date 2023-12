Encuentran muerto a los 48 años a Lee Sun-kyun, actor de la premiada cinta Parasite

No está claro si Lee se suicidó, pero la policía dijo que recibieron un informe de que había salido de su casa después de escribir una nota.

Lee había dicho que a pesar de haber tomado lo que ella le dio, no sabía que se trataba de drogas ilícitas.

Sus análisis de drogas habían arrojado resultados negativos o no concluyentes, añade el informe.

La agencia de Lee, HODU&U Entertainment, señaló en un comunicado: "No hay manera de contener el dolor y la desesperación. Les pedimos respetuosamente que se abstengan de difundir hechos falsos basados en especulaciones... para que el viaje final [de Lee] no sea injusto".

"No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para él. Descanse en paz", se lee en un comentario en una página de noticias.

Saltó a la fama internacional como Park Dong-ik en Parasite, protagonizando al padre de la rica familia Park, en la que se infiltran miembros de una familia pobre que se hacen pasar por personas no relacionadas.

La película arrasó con cuatro premios Oscar en 2020, incluida la de mejor película, convirtiéndose en la primera cinta en lengua no inglesa que ganaba el premio.

“Comportamiento apropiado”

Fue retirado de No Way Out, una serie de TV de misterio que comenzó a rodarse en octubre.