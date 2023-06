Enfrentamientos feudales y pérdida de control por parte de Putin: las consecuencias en Rusia de la rebelión de Prigozhin, jefe del grupo Wagner

Recapitulando la historia

Este giro de 180 grados fue percibido por muchos como una puesta en escena, cuando no como un circo. Sin embargo, politólogos y expertos entrevistados por la BBC coincidieron en que no fue un montaje. Lo más probable es que todo lo ocurrido en los dos últimos días sea reflejo de la situación interna del país, declaró el profesor de la Universidad de Helsinki (Finlandia), Vladimir Gelman.

Prigozhin tiene apoyo

La decisión de iniciar una insurgencia no fue tomada por Prigozhin en solitario, sino con apoyo fuera de Wagner, afirmó el investigador de la Universidad de Princeton (EE.UU.), Eugene Roshchin.

" Algunas de las unidades más importantes de Wagner están comandadas por oficiales reputados. Conseguir su apoyo ya es un gran negocio. Así que lo ocurrido no se trata sólo de las ambiciones de Prigozhin, sino que expuso el apoyo que logró en los círculos de oficiales", agregó Roshchin.

Sin embargo, si la rebelión de Prigozhin fue impulsada por su deseo de defender la estructura que creó, no tuvo éxito, señaló el analista político. El Kremlin informó el sábado por la noche que los miembros de Wagner que no participaron en la rebelión firmarán contratos con el Ministerio de Defensa.

"No se puede seguir así"

Con su motín, Prigozhin exteriorizó un sentimiento que lleva tiempo gestándose en diversos círculos de la sociedad rusa: la "operación militar especial" en Ucrania, como siguen llamándola las autoridades rusas, no puede continuar como hasta ahora, expuso el profesor y filósofo político Grigory Yudin.

"Prigozhin está combinando piezas de diferentes discursos. Puede ser un discurso radicalmente militarista -no podemos seguir así, empecemos a luchar en serio, de forma organizada y agresiva- o un discurso más pacificador -no podemos seguir así, debemos negociar, sobre todo porque ha resultado que no somos capaces de luchar", explicó Yudin.