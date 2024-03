"Entre la gente de Ortega hay grietas que hay que remarcar hasta que se rompan": Juan Sebastián Chamorro, líder opositor nicaragüense en el exilio

La participación ciudadana ha quedado reducida, se ha cancelado a cerca de 3.500 ONG, no hay medios independientes, no hay Estado de derecho, y por el mínimo nivel de expresión pública puedes caer preso.

Y no solamente me refiero a agrupar a la comunidad cristiana, sino agrupar físicamente y por eso actúa prohibiendo las procesiones: no quiere que haya nicaragüenses en las calles, le da miedo o no tolera que los nicaragüenses se manifiesten para lo que sea.