"Es imposible creer que esta persona que tienes enfrente va a estar muerta pronto": familiares de los pacientes que eligen la muerte asistida

"Inmediatamente me dijo que no iba a dejar que la enfermedad avanzara. Ella quería terminar con esto en Dignitas (centro que ofrece caminos para una muerte digna). Yo estaba en shock, primero por su diagnóstico, pero también por su decisión inmediata de morir antes de que 'llegara el fin'”.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer , ha dicho que apoya la idea de modificar la legislación actual, y el ex lord canciller, Charlie Falconer, presentará el viernes 26 de julio un proyecto de ley privado en la Cámara de los Lores. La ley vigente en Inglaterra y Gales ha sido muy criticada por su falta de claridad (un cuerpo policial ha sido demandado después de arrestar a una persona que volvía de Dignitas bajo la sospecha de alentar el suicidio).*

El momento en que te piden ayudar a alguien a morir

"Al volver a casa esa tarde, Dale solo pudo decir: 'Esto es lo que quiero hacer. No quiero vivir con esta enfermedad'”.

Joanne se enteró de qué opciones eran legalmente viables y decidió que ella no se arriesgaría a enfrentar cargos por ayudar a Dale a morir (la suspensión de comida y bebida no está contemplada en la ley estadounidense y, generalmente, es considerada como legal).

“Aún se despertaba en la mitad de la noche y decía: ‘Tengo que terminar con esto. No puedo vivir así’. Y yo le respondía: ‘Bueno, sabes que tenemos un plan, estoy aquí y te voy a apoyar y tu médico también te va a apoyar’. Eso lo tranquilizaba y podía seguir adelante. Fue esa desesperación que él sentía lo que me ayudó a aceptar su decisión y a darme cuenta de que yo podía hacerlo”.

No todas las personas con las que hablamos se sentían tan cómodas como Joanne cuando se les había pedido ayudar a un ser querido a acelerar su muerte.

Ella no estaba de acuerdo, pero respetaba su derecho a hacerlo. Sin embargo, cuando él anunció su intención de buscar una muerte acelerada después de que le diagnosticaran un agresivo cáncer, ella admitió que se sintió profundamente en conflicto:

“Cuando se enfermó dijo inmediatamente: ‘De todos modos, no me importa. Estoy registrado en (una asociación que defiende el derecho a morir)’. Y yo le dije: ‘Mira, primero vamos a examinar tu situación. Miraremos qué es posible hacer. Primero tú vas a luchar y después veremos cómo evolucionan las cosas’”.

Stephanie y su hermano trataron de ayudarlo, a pesar de que ellos personalmente no estaban a favor de la muerte asistida.

Haciendo planes para una muerte asistida

"Ella ya no podía usar su computador portátil, así que me convertí en la encargada de organizar todo. Podíamos ser muy abiertas la una con la otra y, de hecho, éramos bastante profesionales. Teníamos reuniones de 'negocios', separadas del resto de la familia, en las que revisábamos cómo iba todo".

“Había pedido todas las cosas que íbamos a necesitar, cosas en las que no necesariamente había pensado. También había averiguado dónde alquilar una cama de hospital en una ciudad de este tamaño…Creo que me ayudó más a mí que a Dale, porque él no era demasiado consciente de todo eso. Pero era algo que yo necesitaba hacer, solo para sentirme preparada. Y, en definitiva, estaba preparada".