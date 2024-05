"Es la octava vez que tenemos que desplazarnos": el éxodo permanente al que los palestinos de Gaza han sido forzados por Israel

"A nadie le importa nuestro destino"

“Si quiero volver a Jan Yunis, no hay dónde ir, está todo destruido. Y la zona de Al Mawasi está masificada y ya no puedo vivir más en una tienda de campaña, hace mucho calor y mi salud no me lo permite. Y en Deir al Balah… hay muchos bombardeos… y es muy peligroso”, lamentó.