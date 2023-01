“Es mentira que sea anti natura que padres entierren a sus hijos (…) Todos podemos morir en cualquier momento”

No, no estamos preparados para vivir, y mucho menos para morir.

La vida no la creamos nosotros, la creó la naturaleza, que es interdependiente con todo ecosistema, que es ecológica y no 'egológica'. Esa es la vida que tenemos que descubrir, una vida que está por encima de nuestras creencias y expectativas sociales, y está determinada por factores múltiples: espirituales, trascendentes, biológicos…

El ser humano, por temor a la muerte, no experimenta la vida, pero paradójicamente ese miedo no evita la muerte, sino la vida.

Hay gente que cree que pensar que uno se va a morir hace que se muera, pero entonces, ¿si yo hablo de dinero me vuelvo rico? ¿Si hablo de juventud me vuelvo joven? Es una idea sin sentido.

Me parece ridículo. No le veo sentido a tener en este momento aquí, vivo, a alguien como el dictador español Francisco Franco, por ejemplo, o a otros personajes sin sentido…

Prefiero la muerte. A mí me parece que lo que hay que aprender es a permitir morir a todas las cosas que no tienen sentido para vivir con plenitud.

Si no hay muerte, no hay renovación.

Imagina que siguiéramos con los mismos tipos de habitaciones, de casas, de ideas, de creencias, de dogmas de hace siglos… Si no hubiera muerte, no habría valoración de la vida.

No me gusta que la gente se muera, pero sí que haya realidades que son absolutas para todos. El reconocer que somos vulnerables, que somos predecibles en el sentido de que todos vamos a morir, nos hace a todos humanos.

Tristemente, sí es cierto que si no morimos de una enfermedad aguda o de un accidente, seremos necesariamente pacientes de cuidados paliativos, y que los sistemas aún no tienen la cobertura suficiente para proveérselos a toda la gente.

Querer que nada cambie es un error, como lo es querer que las cosas no hubieran ocurrido, porque vivimos en la incapacidad de cambiar lo que no existe. Pero sí podemos cambiar lo que existe ahora.

Si no está mi mamá, mi papá, mi hermano o mi esposa, puedo vivir con eso que ellos me enseñaron y no seguirlos obligando a que me sostengan.