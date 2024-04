"Es una bomba de tiempo": ¿cómo mantendrá China a los más de 300 millones de nuevos jubilados que tendrá en la próxima década?

Fuma de su cigarrillo liado a mano, frunce el ceño y ladea la cabeza dando a entender que la pregunta es absurda. "No, no tenemos pensión ", afirma, mirando a la mujer con la que lleva casado más de 45 años.

Como muchos trabajadores rurales y migrantes, no tiene más remedio que seguir trabajando y ganándose el jornal, ya que carece de cobertura del sistema de seguridad social.

Los ancianos en la China rural

"En cinco años, si todavía me siento fuerte, tal vez pueda caminar solo. Pero si estoy débil quizá tenga que quedarme en la cama. Eso es todo. Se acabó. Supongo que me convertiré en una carga para mis hijos . Ellos tendrán que cuidar de mí”, reflexiona.

Ese no es el futuro que desea Guohui Tang, de 55 años.

Tang cultiva alimentos para mantener a sus seis residentes. Los animales no son mascotas, también son parte del menú.

"Mira a ese hombre de 85 años. No tiene pensión y depende exclusivamente de su hijo y su hija; su hijo paga un mes, su hija el siguiente … pero ellos también necesitan vivir".

A ella también le preocupa tener que depender de su única hija: "Ahorro para mi futura pensión todos los meses, aunque eso signifique no poder permitirme comer ni beber".

La bomba de tiempo

Pero los economistas creen que esto sería solo una pequeña corrección para la crisis que, según expertos, podría llegar en 25 años si no se toman medidas.

Las clases medias urbanas

"Bienvenidos a mi casa", me saluda Feng, una anciana de 78 años que prefiere identificarse solo con su apellido.

Y agrega: " Nos preocupamos más por disfrutar de la vida . Quienes no están de acuerdo piensan que es innecesario pagar mucho dinero para vivir aquí si tienen su propia casa".

Una inversión poco rentable

Como ex empleados de empresas estatales, ambos tienen una pensión suficiente para cubrir el coste.

La “economía de cabellos plateados”

Shuishui sabe que forma parte de un grupo privilegiado en China, pero está decidida a esperar lo mejor. La ex empresaria se estrena ahora como modelo.

“Espero que mis hijos vuelvan”

"No me juntaré con ellos en las ciudades. Su casa no tiene ascensor y hay que subir cinco pisos. Es más difícil que subir una colina", explica.