"Es una guerra de exterminio": una noche en Gaza sumida en la oscuridad por el corte eléctrico impuesto por Israel

Describe la situación sin servicio eléctrico como "inhumana" y afirma que la falta de energía afecta el suministro de agua para beber y bañarse: "Sin electricidad no nos bombearán agua".

Fatma y sus ancianos padres dependen actualmente de dos pequeños barriles de agua que habían almacenado antes del ataque israelí. "Sin electricidad no hay refrigeración, así que incluso el suministro de alimentos es limitado" , afirma.

"Sólo tenemos hierbas y algunas aceitunas"

"No tenemos comida, salvo las pocas reservas que nos quedaban antes de que empezara la guerra. Sólo contamos con Za'tar (una mezcla de hierbas muy usada en la cocina de Medio Oriente) y algunas aceitunas".

"Mis sobrinos, que viven con mis hermanos en otros pisos del mismo edificio, son los que pagan el precio más caro". Y, entonces, Fatma llora al describir que no hay ningún lugar seguro donde puedan jugar o disfrutar de su infancia.

"¿Qué clase de vida es esta?"

La vida me parece casi imposible en este campo, después de que ha sido repetidamente golpeado por intensos bombardeos israelíes.

"No tenemos agua ni comida, ni siquiera aire", dice un hombre sollozando en medio del campo. Y añade: "¿Qué clase de vida es esta?".

Otro hombre a su lado grita: "Esto no es una guerra normal, es una guerra de exterminio".

Llora mientras me describe su situación. "He perdido a toda mi familia. Cuando fui a la tumba a enterrar a mis hijos, volví y encontré mi casa arrasada. No sé adónde ir".