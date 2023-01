"Es una situación catastrófica": la alerta de un médico que fue a atender a los yanomamis en la selva de Brasil

La mayor reserva indígena de Brasil

"Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la TIY [Tierra Indígena Yanomami]. Sin embargo, su escala e intensidad han crecido de forma impresionante en los últimos cinco años", destaca el informe "Yanomami Bajo Ataque", publicado en abril de 2022 por la Hutukara Associação Yanomami y la Associação Wanasseduume Ye'kwana, con el asesoramiento técnico del ISA.

Consecuencia directa

Siqueira explica que los mineros circulan por muchas zonas y suelen utilizar medicamentos de contrabando que pueden ayudar a minimizar los síntomas de la malaria, pero no eliminan el parásito de su organismo.

"Pero esto no ocurre en la práctica. La minería desmoviliza a los equipos de profesionales, que ya no pueden recoger a los pacientes infectados y llevarlos a los centros sanitarios", afirma.

"Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también el de dos niños en Xaruna, que murieron de malaria en octubre, o un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía en noviembre".

Importancia nacional

"Si alguien me hubiera dicho que aquí en Roraima se trata a la gente de forma inhumana, como he visto que se trata aquí a los yanomami, no lo creería", lamentó.