"Escuchar la risa de mis hijos es como una tortura": cómo es vivir con la enfermedad sin cura por la que no puedes aguantar sonidos cotidianos

"El sonido está en todas partes, es como el aire, no puedes escapar de él", le explicó a la BBC.

Karen no ha podido encontrar ninguna cura, ni siquiera tratamiento, para aliviar el dolor causado por la hiperacusia, que va acompañada de acúfeno, una condición mucho más común y conocida.

Tinnitus o acúfenos es el nombre que recibe la audición de ruidos que no proceden de una fuente externa.

"Mi casa es una prisión", dijo. "El sonido me mantiene prisionera" .

Al describir el dolor, Karen contó que "es como si alguien me echara lava ardiente en los oídos y me ardiera la cabeza, me duele toda la cabeza, sobre todo detrás de los ojos”.