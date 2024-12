"Espero que Al Assad pague un precio": la madre del joven cuyo brutal asesinato marcó el inicio de la guerra civil en Siria en 2011

La madre de los niños, Samira, temblando de dolor, me dice que había estado esperando que Omar saliera de la prisión.

"Que Dios se vengue de él"

La caída de Assad ha destapado décadas de represión en Siria, y gran parte de Deraa salió a las calles el domingo, mareada de libertad, mientras los combatientes rebeldes tomaban la capital, Damasco, y el ex mandatario se daba a la huída.

La oposición en esta parte meridional de Siria no pertenece a la alianza liderada por el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que avanzó desde el norte y tomó la capital la semana pasada, pero ambas convergieron en la capital el domingo.

De la poesía a la guerra

"No te puedes imaginar lo felices que estamos", me dijo en la cercana ciudad de Busra. "Hemos estado llorando durante días. No te puedes imaginar lo que sentimos. Todos aquí en Siria perdieron a familiares. Todos estaban sufriendo".