"Esta tutela mató mis sueños": el anuncio de Britney Spears de que no volverá a actuar hasta que no se resuelva la disputa legal con su padre

Getty Images Britney está en medio de una batalla legal con su padre.

Los fanáticos de Britney Spears tendrán que seguir esperando para verla otra vez sobre los escenarios.

La cantante estadounidense anunció este domingo que no volverá a actuar mientras su padre mantenga el control de su carrera como parte de una tutela establecida en 2008.

El mensaje de la cantante es el último de una serie de emotivos comentarios públicos sobre el arreglo que controla sus asuntos personales y financieros.

"Esta tutela mató mis sueños", dijo en una publicación extensa en Instagram. "Así que todo lo que tengo es esperanza".

Britney, de 39 años, quiere poner fin al acuerdo, al que califica de abusivo.

La tutela se estableció después de que su padre, Jamie Spears, solicitara a un tribunal autoridad legal sobre la vida de la estrella del pop, en medio de preocupaciones sobre su salud mental.

"No actuaré en ningún escenario pronto con mi padre manejando lo que uso, digo, hago o pienso", escribió Britney, que no ha actuado en público desde finales de 2018.

"Prefiero compartir videos SÍ desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas ... No voy a ponerme mucho maquillaje y tratar de intentarlo en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer el trato real con remixes de mi canciones durante años ".

El mensaje

En el mensaje, Britney también dijo que "no le gustó" la forma en que los recientes documentales sobre su vida traen a colación "momentos humillantes del pasado", y agregó:" Ya he superado todo eso y lo he estado durante mucho tiempo ".

Los documentales, incluido Framing Britney Spears, que ha sido nominado a dos premios Emmy, junto con el movimiento #FreeBritney atrajeron una mayor atención a la tutela y el apoyo público a la cantante.

En un testimonio explosivo en la corte el mes pasado, Britney dijo que había sido drogada, obligada a actuar en contra de su voluntad y se le había impedido tener más hijos bajo la tutela.

El miércoles, nombró a un nuevo abogado para que la representara en la licitación legal para poner fin al acuerdo. Aún no han presentado una solicitud formal y la próxima audiencia judicial será el 29 de septiembre en Los Ángeles.