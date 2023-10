"Estados Unidos nunca dejará de respaldar a Israel": cómo Washington mueve sus fichas ante la escalada de violencia entre israelíes y palestinos

La Casa Blanca anunció que enviaría más ayuda militar a Israel en los próximos días, y añadió que está trabajando para asegurarse de que los enemigos de Israel no intenten sacar ventaja de la situación.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, dijo a la cadena CBS News que entendía que entre los soldados y civiles secuestrados en el sur de Israel había estadounidenses, aunque no tenía detalles.

El rol de Irán

En particular, Estados Unidos busca evitar que el poderoso movimiento libanés Hezbolá se una al conflicto.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que su país no tiene evidencia de la participación directa iraní, pero recordó que Irán ha sido un aliado clave del grupo islámico palestino.

"Hamás no sería Hamás sin el apoyo que ha recibido durante muchos años de Irán. Todavía no hemos visto evidencia directa de que Irán estuviera detrás de este ataque en particular o que esté involucrado. Pero el apoyo a lo largo de muchos años es evidente", dijo en una entrevista en la televisión estadounidense.