"Están aquí, nos van a matar en un minuto": el horror del ataque de Hamás capturado en un grupo de WhatsApp de madres de un kibutz

"Dios no lo quiera”.

A medida que pasaban las horas, comenzaron a preguntarse cosas como dónde estaba el ejército, por qué la ayuda tardaba tanto, si alguien podía rescatar a sus familiares, cómo asegurar la puerta del cuarto seguro o si abrir o no a un hombre que decía ser un soldado.

No pudimos solicitar permiso a las 200 integrantes, pero tres de ellas aceptaron contarnos sus historias en detalle y hemos dejado en el anonimato todas las demás conversaciones, garantizando que no se pueda identificar a nadie para proteger su privacidad.

Muestra también cómo varios residentes sobrevivieron y se ayudaron entre ellos; pero también documenta, hora tras hora, su creciente desesperación a medida que comprendían que el Estado de Israel no los iba a rescatar en el corto plazo.

Se habían reunido en la casa de su padre para jugar al juego de mesa Camel Up hasta bien entrada la noche. Luego, ella y su marido durmieron en el apartamento de su hermano sabiendo que el día siguiente era sábado, el día de descanso judío en el que las familias podrían juntarse de nuevo.

"Por lo general, hay una alarma y un estallido del Domo de Hierro (el sistema de defensa antimisiles de Israel). Esta vez no hubo alarma y fue muy fuerte. Fue un sonido que no pudimos identificar.

Pero pronto quedó claro que los cohetes no eran la única amenaza. En el grupo de WhatsApp se difundió la noticia de que habían disparado a alguien y había hombres armados en las calles .

Al otro lado del kibutz, mientras la comunidad se atrincheraba en los mamads, una creciente sensación de temor en el chat precedió a un terrible hecho: muchas personas no lograban cerrar las puertas de sus refugios.

"Para los misiles sí, para los terroristas no".

En el terrorífico silencio de estas habitaciones seguras, donde la gente no se atrevía a gritar, escribían frenéticamente. Michal veía cómo llegaban los mensajes.

No podían oír lo que sucedía fuera, solo sonidos amortiguados por las gruesas paredes. Pero, por lo poco que pudieron entender, trataron de comprender lo que estaba pasando.

"No están golpeando la puerta, son disparos", dijo una de ellas.

Durante la primera hora del ataque, las madres decían en el grupo que escuchaban disparos en su vecindario o afuera de una casa en particular. Las respuestas llegaron inevitablemente: "Nosotros también".

"Entendimos que no se trataba de un solo terrorista, sino de un ataque masivo ", afirma Michal. "En cada barrio del kibutz escuchamos 'están aquí, están aquí'".

A medida que se hizo evidente la magnitud del asalto, mensajes frustrados y temerosos inundaron el chat preguntando cuándo llegaría el ejército y por qué no se había presentado ya .

"No sabías lo que estaba pasando, solo escuchabas disparos todo el tiempo, bombas, una pelea… y no paraba ni un minuto".

La unidad de respuesta de aproximadamente 10 personas claramente no era rival para los militantes de Hamás.

"Al principio, cuando me di cuenta de que teníamos terroristas en el kibutz, me estremecí. Estaba en shock. Pero muy rápidamente pensé: 'Tienes que mantener la calma, porque mis hijas ven mi reacciones y están empezando a entrar en pánico'", asegura.

Habían pasado horas desde que comenzó el ataque y la crisis no hacía más que empeorar. Hamás irrumpía en las casas de la gente y asediaba las habitaciones seguras mientras las miembros del chat pedían ayuda.

Michal, que había tratado de permanecer en silencio en su habitación segura hasta ese momento, simplemente no pudo más y llamó a su madre, que cogió el teléfono y susurró: “Están aquí, dispararon a papá, no está bien”.

Ella no fue la única. Otros rogaban continuamente que alguien, cualquiera, ayudara a sus padres, amigos o primos. Pero nadie podía: todos estaban en la misma situación, atrincherados en sus propios mamads .

Este era el espíritu del grupo de WhatsApp, no solo hoy, sino durante los años que existió. Era un lugar para que las madres se desahogaran, se dieran consejos y se apoyaran unas a otras.

En otra conversación, una de ellas escribió: "No puedo respirar en la casa, creo que hay un incendio aquí, ayuden urgentemente".

"Quédense en el cuarto seguro, no salgan, pónganse un paño en la nariz", respondió un vecino.

"Envié fotos al vecino de abajo porque su casa empezó a arder. Le dije: 'Ahora. No veo a nadie. Es un buen momento'". Entonces se mudó al refugio de otro vecino".

Alrededor del mediodía, dos o tres hombres intentaron entrar en la casa de Golan. Este apretó el gatillo. " Devolvieron el fuego a la casa y luego se fueron . No sé por qué lo hicieron, pero decidieron irse y no atacarme más", dice.

"Me arriesgué: abrí la ventana de la habitación segura pensando que, aunque hubiera poco espacio, entraría el aire", asevera Bhing.

"Siguieron bombardeando, con una granada o algo así, dentro de nuestra casa. Sabía que estaba ardiendo porque la puerta estaba caliente como el fuego . Pero seguí sosteniendo la puerta con una manta porque no sabía si podían abrirla", rememora.

Según Israel, 150 personas en total fueron secuestradas y llevadas a Gaza, y no está claro cuántas pertenecían al kibutz Be'eri.

"Escuché mensajes de voz con historias terribles", dice. "Había una mujer que decía que su hija pequeña estaba muerta. Lloraba pidiendo ayuda. Otra vio cómo mataban a su madre y esperó en la habitación segura durante muchas horas suplicando ayuda y diciendo 'sálvenme, no quiero morir’”.

Otros mensajes de WhatsApp en el grupo mencionan heridas horribles, incluido un miembro de la familia que no paraba de sangrar.

No hemos podido determinar el destino de todas las personas que publicaron mensajes en el chat.

Algunas reportaron haber escuchado gritos de "¡FDI, FDI!" (Fuerzas de Defensa de Israel) afuera, pero no sabían si se podía confiar. Podrían ser miembros de Hamás camuflados que trataban de engañar a los residentes para que abrieran.

"Envié mensajes de texto a mis vecinos diciéndoles que no creía que fueran las FDI, que tenían acento y no vestían apropiadamente; llevaban uniformes, pero no los usaban correctamente".