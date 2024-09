"Están viendo las calles y sus casas desmoronarse": la exclusiva ciudad de California amenazada por los desprendimientos de tierra

En el comunicado compartido en la red social X, antes Twitter, las autoridades municipales aclaraban cuál es la diferencia entre una advertencia y una orden de evacuación, y zanjaban: "Recuerda que no tienes que esperar a ser evacuado. Si te sientes inseguro, VETE".

Cortes de agua, gas y luz

"Por favor, no nos abandonen".

"Esto es algo mucho más grande que un asunto propio del municipio, y sin la ayuda de nuestros socios del condado y a nivel estatal y federal, no podremos llegar a soluciones reales que retrasen el desprendimiento de tierras", dijo el concejal Bradley.

Declaración de emergencia

La funcionaria del organismo de gobierno del condado explicó que se reservaron US$5 millones para ayudar en casos de desastre como estos, pero que no son suficientes .

"No nos vamos a marchar"

De momento la evacuación no es obligatoria, aunque las autoridades están animando a los vecinos a hacerlo.

"Pueden mandarnos todas las advertencias que quieran. No nos vamos a marchar", le dijo Tom Keefer al diario The New York Times.