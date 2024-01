"¿Estás pler?": cómo se habla en el único país de África donde el español es lengua oficial

Si no ubicas dónde se habla así, te damos dos pistas: es el único país de África que tiene el español como lengua oficial, y fue uno de los últimos territorios en independizarse de España, concretamente en 1968.

Portugal y el río de la Plata

En 1471, Fernão do Pó buscaba una ruta hacia India y recaló en el golfo de Guinea. Portugal ocupó las islas de Bioko, Annobón y Corisco y las convirtió en puertos para traficar esclavos.

Una vez allí se encuentran con un panorama nada alentador: los nativos son hostiles, los españoles no aguantan muy bien las enfermedades tropicales típicas de la zona y, para más inri, la metrópoli no les hace mucho caso y no los apoya.