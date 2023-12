Felicia Montealegre, la actriz costarricense-chilena que amó al gran maestro y director de orquesta Leonard Bernstein (a pesar de todo)

Como señaló el New York Times hace 45 años, al anunciar su muerte: "Aunque fue un pilar de dramas aclamados en televisión y obtuvo elogios de la crítica en el teatro, alcanzó una fama mucho más amplia como la elegante esposa del director y compositor y como anfitriona en Nueva York".

San José, Santiago y Nueva York

Poco después de su nacimiento, su padre fue nombrado director de la American Smelting and Refining Company en Chile, así que tanto ella como sus hermanas, Nancy y Madeleine, crecieron en Santiago, y fueron educadas en una escuela de monjas británica.

Encuentro y reencuentro

Tanto que en pocos meses se comprometieron. Sin embargo, antes de que pasara un año, se arrepintieron, diciendo que no estaban listos para casarse.

“Gracias por su cheque. La gran carrera de Montealegre está completamente estancada: ¡estoy pensando seriamente en regresar, derrotada pero sana! ¡El único problema es que tampoco conseguiré trabajo en Nueva York! Oh, mierda".

No obstante, su suerte cambió a partir de 1949, año en el que protagonizó 10 teledramas y fue nombrada estrella femenina más prometedora por la encuesta de fama televisiva de Motion Picture Daily.

Sin embargo, la pareja no era del todo convencional.

La carta

A puertas cerradas, no era tan sencillo .

Es de ella para él, y no tiene fecha, pero se cree que fue escrita a finales de 1951 o 1952, es decir, poco después de la boda.

“Si hoy parecía triste mientras te alejabas, no era porque me sintiera abandonada de alguna manera, sino porque me quedé sola para enfrentarme a mí misma y a todo este caos que es nuestra vida conyugal.