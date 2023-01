Fernando Báez Sosa: el caso del joven que murió en un ataque de un grupo de jugadores de rugby que conmociona a Argentina

"Se merecen que paguen todo eso que le hicieron. Le arruinaron su vida", agregó entre lágrimas su madre en el velorio del que era su único hijo, exigiendo que el caso "no quede impune".

Once chicos de entre 19 y 21 años se encuentran detenidos tras el asesinato, la mayoría de ellos jugadores del Club Náutico Arsenal de Zárate, ubicado en las afueras de la capital argentina.

"Salieron y fueron directo a buscarlo"

Según el diario argentino La Nación, los abogados les habrían pedido a los amigos de la víctima no dar declaraciones a la prensa "para no entorpecer la causa".

"Mami, te quiero"

"La última vez que tuve contacto con él fue por mensaje. Le pregunté cómo estaba, y me respondió que se encontraba muy bien. Luego me dijo: 'Mami, te quiero'. Esa fue la última vez que me contacté con él", dijo entre lágrimas.