¿Fin del pacifismo en Japón? La polémica reforma constitucional por la que puede cambiar el papel de los militares en ese país asiático

Un cambio histórico

"Esa Constitución no ha sido modificada ni enmendada ni una sola vez desde que se introdujo por primera vez y para muchos conservadores en Japón es vista, con razón o sin ella, como algo ajeno y, por lo tanto, como algo que no cumple con la cualidad de ser un documento soberano de una nación soberana. Así, el tema de la e nmienda, por lo tanto, es para muchos de la derecha en Japón un asunto pendiente de la Segunda Guerra Mundial ", agrega.

Del pacifismo a la autodefensa

Según explica Sheila Smith, investigadora principal de estudios sobre Asia Pacífico del Council on Foreign Relations (un centro de estudio con sede en Washington), no es eso lo que en la actualidad se está planteando.

"Las propuestas que actualmente presenta el Partido Liberal Democrático no prevén deshacerse del artículo 9, sino simplemente modificarlo para añadir otra frase.

"Ciertamente hay algunas personas dentro de ese partido que quieren ir más allá y cambiar el nombre de las Fuerzas de Autodefensa o cosas así, pero no hay ninguna propuesta por el momento para deshacerse del artículo 9 y eso no tiene apoyo ni en el PDL ni entre los ciudadanos. Pero, los críticos se centran en el artículo 9 porque es una parte central de la identidad japonesa de posguerra ", apunta.

Explica que aunque aún no existe un texto concreto que se esté discutiendo sino solamente ideas, hasta ahora la propuesta apunta a que simplemente se buscaría reconocer el carácter constitucional de la Fuerzas de Autodefensa para dejar claro que estas son consistentes con la Carta Magna.

La Constitución de Japón, aprobada durante la ocupación estadounidense, buscaba eliminar cualquier posibilidad de remilitarización del país y literalmente indica que "no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico".

" Japón no está en la misma situación que Australia o Corea del Sur en términos del tipo de operaciones militares en las que puede implicarse junto a Estados Unidos, por lo que un cambio constitucional podría hacer esto más claro y permitir que -como solía decir Shinzo Abe- Japón funcione más como un país normal cuando se trata de temas de defensa", señala.

Un entorno más hostil

"Así que creo que la revisión constitucional puede ser vista por algunas personas como una forma de dar a Japón más flexibilidad para proteger su propia seguridad en un momento en el que, a largo plazo, existe la sensación de que el mundo se está volviendo más hostil ante el crecimiento de China y Corea del Norte y la fiabilidad de las alianzas existentes no puede darse por sentada", apunta.

"Las Fuerzas de Autodefensa son un ejército de facto que tiene capacidad terrestre, naval y aérea. La razón por la que esto es constitucional obedece a que el artículo 9 fue redactado de tal manera que permite al gobierno japonés disponer de fuerzas militares con fines puramente defensivos, es decir, no pueden ser utilizadas para librar una guerra de agresión", explica Nilsson-Wright.

Una reforma cuesta arriba

Sheila Smith advierte que forjar los consensos necesarios no será fácil pues la coalición gobernante deberá lograr el apoyo de partidos más pequeños en la Cámara alta y que, además, todos deben estar de acuerdo en los cambios que se quieren aprobar, lo que requerirá tiempo y esfuerzo.

Paradójicamente, es posible que algunos de estos asuntos capten más el interés de los votantes para quienes, según señala David Boling, la reforma constitucional no figura entre sus preocupaciones más urgentes.

"Así que aunque tiende a haber en Japón entre los funcionarios electos mucho interés en este tema, no es una gran prioridad para el público en general, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla esto en los próximos meses", señala.

"Kishida no es Abe y, por lo tanto, creo que el público va a ser más comprensivo con la idea de una enmienda no controvertida a la Constitución que no cambia sustancialmente la forma en que se utilizan las fuerzas de autodefensa, sino que simplemente reconoce que son una parte importante de la capacidad defensiva de Japón", afirma Nilsson-Wright.