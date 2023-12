Fondos extranjeros, donativos, impuestos y criptomonedas: qué se sabe sobre cómo se financia Hamás

Sin embargo, como pudo demostrar el pasado 7 de octubre cuando atacó por sorpresa a Israel con miles de cohetes, drones y otros equipos tecnológicos, el grupo miliciano no parece estar escaso de recursos.

Qatar

El emirato se ha convertido, de esta forma, en una pieza clave en las negociaciones con grupos que las potencias de Occidente consideran terroristas y sus legislaciones -y opinión pública- no les permiten negociar directamente.

Qatar, que es uno de los principales aliados de EE.UU. fuera de la OTAN, también ha enviado a lo largo de los años miles de millones de dólares en ayuda humanitaria a los palestinos para paliar las consecuencias del bloqueo israelí sobre Gaza. Doha insiste en que ese dinero es para los palestinos, no para Hamás.

No está claro a cuánto asciende esa ayuda, que los analistas sitúan entre US$1.000 y US$2.600 millones desde 2014, y que ha servido en la reconstrucción de la Franja tras las numerosas guerras con Israel.

Israel y Estados Unidos aceptaron estos pagos porque la idea era “que si no se podía solucionar el problema (de Hamás y Gaza), al menos se podía mitigar", dice Matthew Levitt, analista del Washington Institute for Near East Policy.