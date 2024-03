Fra Mauro, el monje que sin salir de Venecia creó el primer mapamundi basado en la ciencia y no en la religión

Mirando hacia el sur

Nuestros ojos, acostumbrados a que el norte vaya arriba, no pueden distinguir fácilmente los continentes de Europa, Asia y África: el mundo conocido hasta entonces.

Pero el norte no siempre ha sido sinónimo con arriba, y la orientación de los mapas es una convención cultural que ha cambiado con los tiempos.

“Jerusalén es ciertamente el centro del mundo habitado por su latitud, pero longitudinalmente se encuentra algo al oeste, ya que al ser la porción del este más altamente poblada al ser parte de Europa, es por esta razón que Jerusalén se encuentra en el centro longitudinalmente si miramos no el espacio vacío sino la densidad de la población”, dice otra de sus explicaciones.

Viajar sin moverse del lugar

Se sabe poco sobre la vida de Fra Mauro. Aunque se cree que pudo haber viajado antes de convertirse en monje, no viajó para documentarse ni trazar su mapa.

"Es más bien la idea de que el conocimiento antiguo, o escrito, tiene que ser escrutado a través de la experiencia de primera mano. Que no porque algo esté escrito en un libro por Ptolomeo o Aristóteles, debemos creerlo así, sin crítica alguna”, añadió.

Aquí no hay dragones

Y en los márgenes del mapa, en el Océano Índico “los barcos que, navegando hacia el sur, pasan demasiado cerca de las Islas perdidas, son arrastrados por las corrientes hacia las Sombras, que (…) son tan densas que los barcos no pueden continuar, e inevitablemente, perecen”.

Conectados por el agua

El mapa propone una alternativa marítima: una idea que, para alguien viviendo en el entresijo de rutas fluviales que es Venecia, no era un imposible.

Fra Mauro contradice a Ptolomeo y argumenta que el Océano Índico no es un mar interior, sino un mar abierto, y que África no es un continente que se extiende infinitamente hacia el sureste.

“Si uno quisiese estar en desacuerdo con esos hombres, que lo han visto con sus propios ojos, entonces, hay muchas más razones para no estar de acuerdo y no creer en lo que dicen aquellos que han escrito sobre cosas que no lo vieron con sus propios ojos…”