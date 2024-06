Fred Smith, el empresario que salvó de la bancarrota a FedEx apostando en Las Vegas todo lo que tenía a las cartas

Una idea revolucionaria, pero llena de dudas

La apuesta de la vida

Frock, quien fue el primer vicepresidente de operaciones de FedEx (1971-1982), no solo indagó sobre el origen del dinero, sino que dejó constancia de la inusual explicación que recibió en su libro Changing How the World Does Business: FedEx's Incredible Journey to Success - The Inside Story ("Cambiando cómo el mundo hace negocios: El increíble viaje hacia el éxito de FedEx, la historia interna").