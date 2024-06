"Fue mi manera de tomar cierto control": la española a la que le hicieron "sextortion" con fotos íntimas y convirtió su experiencia en un documental

Franquesa no sabía, y aún no sabe, si la persona que intentaba extorsionarla era la misma que había robado su laptop.

Publicar sus propias fotos

"Fue duro, estaba llorando", recuerda. "Me sentí como el último momento de un maratón. No quería publicar las fotos, esperaba y esperaba a que esta persona se detuviera, pero cuando ves que no lo hará, no hay nada más que hacer".