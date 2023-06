"Fue un dictador. Corrupto y ladrón. Estadista, jamás": la dura respuesta de Boric a un líder de derecha que manifestó su admiración por Pinochet

"Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del Gobierno de Chile, ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por Chile", agregó.

"Habiendo dicho que tengo una admiración por él como hombre de Estado, lo he dicho públicamente, no me declaro pinochetista porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica", explicó.