“Fui demandada por millones por mi abusador... Y creé una red social para ayudar a otras víctimas”

Por si la agresión no fuera suficiente, su situación empeoró cuando descubrió que no podía hablar sobre lo que le había ocurrido.

"Fui agredida sexualmente. Y mi historia no termina ahí", afirmó DeRamus.

La joven optó por no acudir a la policía para evitar más traumas. Sin embargo, esto no evitó que terminara atrapada en una batalla legal que duró años.

"El autor de mi agresión me demandó por difamación" , explicó.

Creando un refugio

Y como suele ocurrir en estos tipos de procesos, descubrió que mientras se desarrollaba la batalla judicial, no podía hablar de su caso , para evitar que sus comentarios fueran utilizados en su contra en el tribunal.

DeRamus sintió que necesitaba desesperadamente un espacio seguro para discutir lo que estaba sucediendo, pero no pudo encontrar uno .

La aplicación, dirigida a mujeres y personas no binarias, fue diseñada "al estilo Twitter", pero se puede utilizar de forma anónima, ya sea por motivos legales o simplemente para mantener la privacidad.

Abierta a quien la necesita

"Me sentí realmente violada. Simplemente no me sentí segura", relató Lucy.