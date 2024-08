"Fui un peón en un juego de ajedrez": el adolescente que se convirtió en la persona más joven en ser encarcelada por traición en Rusia

"Quizás me estés llevando para que me fusilen", le dijo al gobernador de la colonia.

Interés por la política

"Nos decían constantemente que la escuela no era un lugar para hacer política. Entonces, no está bien colgar retratos y promover un culto a la personalidad de ese tipo", dice.

Fuga frustrada

“Pidieron pizza y nos ofrecieron un poco. No me esposaron ni me sujetaron. Estaba repasando todo en mi cabeza, pero no podía entender cómo había cometido traición”, dice Kevin.

"No hubo justicia”

"El testimonio no tenía ningún sentido", recuerda. "Fue como una partida de ajedrez, estaba claro que no había justicia".

"Me trajeron comida pero no pude comerla. Realmente quería ver a mi madre".

Kevin dice que quedó aterrorizado después de que un grupo de reclusos lo golpeara. "Me ataron las manos, me golpearon e incluso me quemaron con un cigarrillo. Me golpearon tan fuerte en el pecho que no podía respirar".