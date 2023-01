Globos de Oro 2023: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

"Los espíritus de la isla", una oscura comedia situada en la Irlanda de principios del siglos XX, encabeza las nominaciones a los Globos de Oro 2023, con 8 menciones., seguida de cerca con 6 por "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All at Once), una innovadora fábula de ciencia ficción que se desarrolla en el multiverso.