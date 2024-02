Grammy 2024: estos son los ganadores de los premios de la música en una gala en la que Taylor Swift hizo historia

Reuters Taylor Swift es la artista con más Grammy a mejor álbum del año.

Con su Grammy a mejor álbum del año por Midnights, la estadounidense Taylor Swift rompió un nuevo récord y se convirtió en la artista con más galardones en esa categoría de la historia.

La 66ª edición de los premios Grammy se celebró este domingo en Los Ángeles con el presentador y comediante Trevor Noah como maestro de ceremonias.

Las categorías más importantes se vieron copadas por artistas femeninas: Taylor Swift, Miley Cyrus y Billie Eilish.

"Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida”, dijo Taylor Swift al recibir el Grammy a mejor álbum del año, pero precisó que se siente así de feliz cuando crea música y toca en espectáculos.

Por su parte, Miley Cyrus obtuvo el reconocimiento a mejor grabación del año por Flowers, y en la categoría de mejor canción del año, Billie Eilish ganó por What Was I Made For?, que interpretó para la película "Barbie".

Reuters Miley Cyrus ganó el Grammy a grabación del año por Flowers.

La noche se caracterizó por tener emotivas presentaciones como la de Tracy Chapman junto al cantante de música country Luke Combs, que interpretaron el clásico Fast Car y el abrazo que le dio Miley Cyrus a su ídolo, Mariah Carey.

También se emocionó la cantante colombiana Karol G, quien recibió su primer Grammy anglo, y lo hizo de manos de su compatriota Maluma.

La más nominada de la noche, SZA, se llevó el premio a la mejor canción R&B, una categoría que ganaron anteriormente artistas como Beyoncé y Whitney Houston.

Y Killer Mike barrió en las categorías de música rap.

Los Beatles se llevaron un Grammy al mejor video musical por el nuevo videoclip animado de I'm Only Sleeping.

Estos son los principales premiados.

Los ganadores

Reuters La colombiana Karol G se llevó su primer Grammy anglo, en la categoría mejor álbum de música urbana

Mejor álbum del año: Midnights - Taylor Swift

Mejor grabación del año: Flowers - Miley Cyrus

Mejor canción del año: What Was I Made For? - Billie Eilish

Mejor álbum vocal pop: Midnights - Taylor Swift

Mejor interpretación pop en solitario: Miley Cyrus - Flowers

Mejor artista revelación: Victoria Monet

Mejor actuación de dúo/grupo pop: SZA Ft. Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine

Mejor álbum de música urbana: Karol G - Mañana será bonito

Mejor canción R&B: SZA - Snooze

Mejor grabación pop dance: Kylie Minogue - Padam Padam

Mejor álbum country: Lainey Wilson - Bell Bottom Country

Reuters Killer Mike barrió en las categorías de rap.

Mejor álbum rap: Killer Mike - Michael

Mejor canción rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor actuación rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor álbum rock: Paramore - This Is Why

Mejor actuación rock: Boygenius - Not Strong Enough

Mejor canción rock: Boygenius - Not Strong Enough

Mejor grabación dance/electrónica: Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble

Mejor álbum dance/electronica: Fred again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Mejor álbum latino tropical: Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de música mexicana (incluído tejano): GÉNESIS - Peso Pluma

Mejor álbum pop tradicional vocal: Laufey - Bewitched

Mejor álbum de americana: Jason Isbell and the 400 Unit - Weathervanes

Mejor actuación metal: Metallica - 72 seasons

La gran noche de las mujeres

Getty Images Billie Eillish fue una de las ganadoras tempranas en los Grammy de este año.

Como indicaban las nominaciones, esta edición de los Grammy estuvo protagonizada por las artistas femeninas.

Una de las primeras ganadoras en la gran noche de la música fue la australiana Kylie Minogue, que se llevó el premio a mejor grabación pop por Padam Padam, el éxito que se convirtió en una sensación viral el año pasado.

Billie Eilish, Boygenius, SZA y Joni Mitchell se llevaron premios en la "ceremonia premiere" que precedió al evento principal.

Y en la gala televisada, las mujeres siguieron acaparando los premios más importantes: Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish y Karol G entre otras.

Sin olvidar a Tracy Chapman, que robó los corazones de muchos em su esperado regreso a los escenarios para interpretar su ya emblemático éxito Fast Car.

Las presentaciones en vivo

Reuters La primera presentación de la noche fue la de Tracy Chapman y el nominado Luke Combs que interpretaron el clásico Fast Car.

La gala de los Grammy vio una serie de impresionantes presentaciones en vivo, que incluyeron tanto leyendas como Stevie Wonder y Joni Mitchell como los artistas de la noche Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Travis Scott.

Miley Cyrus interpretó su éxito Flowers en un homenaje a divas de los años 70 como Diana Ross y Gloria Gaynor.

El público se conmovió con la presentación de Billie Eilish de la canción del año What I Was Made For? y luego se emocionó con la teatral interpretación que hizo Olivia Rodrigo de su éxito Vampire.

Reuters Olivia Rodrigo interpretó su éxito Vampire, en los Grammy

Una de las presentaciones más llamativas fue la del rapero Travis Scott, quien estaba nominado por su álbum Utopia, y que durante su presentación rompió varias sillas de madera y lanzó algunas otras de metal

Otro de los momentos más emotivos de la noche llegó al conmemorar a los que fallecieron durante el último año, el cual comenzó con un especial homenaje de la leyenda de la música Stevie Wonder a Tony Bennett.

A duo, con Bennett en la pantalla, Wonder interpretó el clásico For Once in My Life y recibió la ovación de todos los asistentes.

Igualmente emotivo fue el momento en el que la leyenda de la canción protesta Joni Mitchell, quien por primera vez hizo una presentación en los premios, interpretó su clásico de 1966 Both Sides Now en un escenario iluminado por velas y con músicos de cuerda acompañándola.

Reuters La leyenda de la canción protesta Joni Mitchell hizo su primera presentación en los Grammy.

Además, la banda irlandesa U2 interpretó una de sus nuevas canciones desde la famosa esfera de Las Vegas.

Otros ganadores

Mejor audiolibro o grabación narrada: Michelle Obama - The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

Mejor actuación música alternativa: Paramore - This Is Why

Mejor álbum R&B: Victoria Monét - Jaguar II

Mejor actuación rap melódico: Lil Durk feat J Cole - All My Life

Compositor del año, no clásico: Theron Thomas

Mejor actuación country en solitario: Chris Stapleton - White Horse

Mejor canción country: Chris Stapleton - White Horse

Mejor actuación de americana: Brandy Clark ft. Brandi Carlile - Dear Insecurity

Mejor video musical: The Beatles - I'm Only Sleeping

Mejor banda sonora para medios visuales: Ludwig Göransson - Oppenheimer

Mejor banda sonora compilatoria para medios visuales: Artistas varios - "Barbie, el álbum"

Mejor canción escrita para medios visuales: Billie Eilish - What Was I Made For?

Mejor banda sonora para videojuegos u otros medios interactivos: Star Wars Jedi: Survivor - Stephen Barton y Gordy Haab, compositores

Reuters Sinéad O'Connor fue una de las artistas recordadas en el In Memoriam.

Mejor álbum de poesía hablada: The Light Inside - J. Ivy

Mejor álbum de música global: This Moment - Shakti

Mejor álbum gospel: All Things New: Live In Orlando - Tye Tribbett

Mejor interpretación gospel: All Things - Kirk Franklin

Mejor álbum de raíces gospel: Echoes Of The South - Blind Boys Of Alabama

Mejor canción de raíces estadounidenses: Cast Iron Skillet - Jason Isbell, compositor (Jason Isbell And The 400 Unit)

Mejor álbum de blues tradicional: All My Love For You - Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo: Blood Harmony - Larkin Poe

Mejor filme musical: Moonage Daydream - (David Bowie) Brett Morgen, director de video

Mejor álbum de comedia: What's In A Name?- Dave Chappelle

Mejor álbum de teatro musical: Some Like It Hot

