Greta Thunberg y la COP26: las duras críticas de la joven activista sueca a la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático

Escucha esta nota aquí

Reuters

Greta Thunberg dijo en un mitin masivo en Glasgow que la cumbre climática COP26 ha sido un "fracaso".

La activista sueca criticó el evento durante una marcha de protesta con miles de jóvenes, incluidos escolares en huelga.

Se dirigió a la multitud cuando llegó a George Square, en el centro de la ciudad escocesa, y dijo que se necesitan recortes "inmediatos y drásticos" de las emisiones de carbono.

La marcha fue organizada por Fridays for Future Scotland, un grupo fundado por jóvenes inspirados por Thunberg.

Fue una de las más grandes de una serie de manifestaciones organizadas en paralelo a la cumbre, que se está celebrando en la ciudad.

"Sabemos que nuestros emperadores están desnudos"

"No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver una crisis con los mismos métodos que nos llevaron a ella en primer lugar", exclamó Thunberg.

"Necesitamos recortes anuales drásticos e inmediatos de las emisiones como nunca antes se ha visto en el mundo", agregó.

"La gente en el poder puede seguir viviendo en su burbuja llena de fantasías, como el crecimiento eterno en un planeta finito y las soluciones tecnológicas que aparecerán repentinamente de la nada y borrarán todas estas crisis sin más", dijo también.

"Todo esto mientras el mundo está literalmente ardiendo, en llamas, y mientras las personas que viven en el frente siguen soportando la peor parte de la crisis climática", lamentó.

Thunberg describió la cumbre de la ONU sobre el cambio climático como una "celebración de dos semanas como siempre y bla, bla, bla" para "mantener todo como de costumbre" y "crear vacíos legales para beneficiarse a sí mismos".

"Sabemos que nuestros emperadores están desnudos", agregó.

Getty Images Greta Thunberg se unió a la marcha

Activistas de otros países también dieron discursos sobre cómo el cambio climático ya está afectando a sus lugares de origen.

Vanessa Nakate, de Uganda, dijo: "Históricamente, África es responsable de solo el 3% de las emisiones globales y, sin embargo, los africanos están sufriendo algunos de los impactos más brutales de la crisis climática".

"Pero mientras el sur global está en la primera línea de la crisis climática, no está en las portadas de los periódicos del mundo", prosiguió.

Huelga de jóvenes

La marcha pasó por el extremo oeste de la ciudad, por la sede de la COP26 en el Scottish Events Campus, y luego se dirigió al centro.

Terminó en George Square, donde se había montado un escenario y altavoces.

Getty Images

Charlie O'Rourke, de 14 años, de Glasgow, faltó a la escuela para asistir a la marcha con su madre, Cairsty, y su hermana.

Dijo que los líderes mundiales en la COP26 deben "escuchar a la gente", y agregó: "No se limiten a buscar ganancias. Escuchen lo que el planeta necesita".

Su madre dijo que estaba allí para sus hijos y para "las generaciones venideras, simplemente para mostrar que algo tiene que suceder y tiene que suceder muy rápido".

PA Media

Como parte del movimiento Fridays for Future, jóvenes de todo el mundo salen de la escuela los viernes para crear conciencia sobre el cambio climático.

"Enormemente inspirador"

Anna Brown, activista de Fridays for Future en Glasgow, dijo que el evento tenía como objetivo demostrar la necesidad de mover las discusiones sobre el clima fuera de los espacios "cerrados".

"El mensaje es que el sistema de las COP -hemos tenido 26- no está funcionando. Así que tenemos que desarraigar ese sistema", le dijo Brown a la BBC.

"El mensaje es que hay que escuchar a la gente en las calles, a los jóvenes, a los trabajadores", añadió.

BBC Anna Brown, de Fridays for Future, dice que la cumbre climática de la ONU no ofrece resultados.

"Tenemos que pasar de estar en un espacio cerrado, donde la gente no puede involucrarse, a las calles, donde la gente puede ver lo que está sucediendo y tener voz", continuó.

"Creo que parte de esto [COP26] está diseñado para que la gente no entienda de qué se trata; si la gente no entiende lo que se dice en las negociaciones, no puede criticar lo que está sucediendo ni las decisiones que se están tomando", señaló.

PA Media Unos activistas de Brasil participaron en la marcha.

El subjefe de policía Gary Ritchie dijo que fue "enormemente inspirador" ver a miles de jóvenes participar en el "espectacular evento" en las calles de Glasgow.

"Este fue un día realmente importante en el calendario de la COP26 y nos complació ser parte de un evento tan memorable para estos jóvenes participantes y para Glasgow", dijo.

"Nuestros agentes disfrutaron interactuando con los jóvenes. Los hijos de muchos de ellos participaron en la marcha", añadió.

Aseguró que ha habido un "compromiso positivo" entre la policía y los manifestantes durante la cumbre y que hasta el momento se han realizado menos de 20 arrestos, la mayoría por ofensas de desorden.

Solidaridad

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que está comprometida con una "implicación significativa" entre el gobierno escocés y los jóvenes y con involucrarlos en la toma de decisiones.

"En Escocia, ya estamos actuando para abordar la emergencia climática, pero, como hemos escuchado esta semana de niños y jóvenes de Escocia y de todo el mundo, no es suficiente y debemos hacer más", dijo Sturgeon.

BBC Un estudiante con una banderola en gaélico que dice "ayuden al planeta".

Mientras tanto, el príncipe de Gales expresó su solidaridad por la ira y la frustración de los jóvenes activistas en un discurso que dirigió a los negociadores de la COP26 y en el que les dijo a los delegados que el "peso de la historia" está sobre sus hombros.

Dijo que lo habían invitado a participar en la marcha, pero que no podría hacerlo.

En Londres, desde el gobierno se dijo que faltar a la escuela para asistir a una manifestación es "extremadamente perturbador en un momento en que la pandemia ya ha tenido un gran impacto en el aprendizaje" de los jóvenes.

Sin embargo, el Consejo de la Ciudad de Glasgow y la mayoría de las autoridades locales vecinas le dijeron a la BBC que los escolares no serían castigados por participar en la huelga climática.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=T4jyoBVeXHM