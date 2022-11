Guerra en Ucrania: Avdivka, la ciudad donde se vive con gran dureza la estrategia rusa de usar el invierno como aliado

La gente de Avdivka ha aprendido a distinguir un proyectil entrante de uno saliente por su sonido. Pero a menudo no sirve de nada esconderse. Los pedazos de metralla pueden atravesar puertas de metal como si fueran papel.

"En la guerra", dice Anatoliy, "no te matan accidentalmente. Sobrevives accidentalmente".

"Ir a una tienda o sacar la basura es un acto de valentía", dice, "nunca sabes si volverás o no".

En la línea de combate

"No pueden lanzar un asalto directo porque nuestras posiciones están bien fortificadas aquí, por lo que su táctica es simple: arrasarlo todo, bombardeos constantes con artillería y múltiples lanzacohetes".

La mayoría de las personas no tiene ingresos.

"Los jubilados no pueden retirar dinero y la gente perdió sus trabajos, por lo que dependen en gran medida de los suministros de alimentos que entregan los voluntarios", dice.

El problema energético

La mayoría de la gente deposita sus esperanzas en una vieja estufa de metal llamada burzhuika, que fue popular hace un siglo. No hay gas ni agua corriente.

Casi todos aquí dicen que no quieren irse del pueblo.

"No estoy lista para quedarme en campamentos y mudarme de un lugar a otro como las personas sin hogar", dice una mujer. "Y no puedo permitirme alquilar un apartamento" , añade.

Otro hombre explica que no se va porque su abuela insiste en que permanecerá en Avdivka.

Las autoridades locales, sin embargo, le están pidiendo a la población que evacúe lo antes posible. Advierten que muchos residentes no sobrevivirán al próximo invierno.

"Les decimos que no podremos proporcionar alimentos, no podremos evacuar a las personas incluso si alguien decide irse porque en las carreteras no se podrá limpiar (la nieve)", dice Barabash.