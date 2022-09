“Ha sido un gran error subestimarla”: Cristina Fernández, la ‘sobreviviente’ política que vuelve a tener en vilo a Argentina

"Cristina permanece con vida porque, por alguna razón, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada", dijo esa misma noche el presidente argentino, Alberto Fernández.

Y se produce pocos días después de que un fiscal pidiera una pena de 12 años de prisión para Kirchner por presuntamente haber desviado como presidenta cerca de US$1.000 millones en contratos de obra pública para beneficio particular.

Habilidad y pragmatismo

"Los políticos argentinos no se jubilan; se mueren. No hay políticos que den un paso al costado", dice Berensztein. "Cristina tiene un problema y es que no tiene sucesor: ni siquiera su hijo y nadie adentro de su movimiento, porque evita que surjan liderazgos con capacidad para desplazarla".